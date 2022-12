Napoli - Il Napoli ha perso con il Villarreal in amichevole per la prima volta in casa dall'inizio della nuova stagione. L'edizione di Repubblica punta il dito contro Lobotka per gli errori commessi:

Il pressing alto eseguito meno bene del solito e gli insoliti errori nella fase di impostazione (anche di Lobotka) sono state le cause principali della sconfitta con il Villarreal. Spalletti ne parlerà oggi alla squadra, dopo la giornata di riposo di ieri.