Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni di Lorenzo Insigne: "Insigne si è infatti allenato solo per motivi precauzionali in palestra, dopo il colpo al ginocchio subito contro la Juventus. Ma è stato fugato il timore di una lesione e il capitano potrebbe tornare parzialmente in gruppo già oggi, con concrete possibilità di essere disponibile per la sfida contro il Leicester".