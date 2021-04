Repubblica - Gattuso vuole prendersi una rivincita, sta preparando una mossa a sorpresa in attacco

Ultime notizie Napoli - Il duello tra Napoli e Inter stuzzica Gattuso, che a San Siro perse in maniera molto sfortunata (e immeritata) la partita a scacchi tra le due panchine. Ne parla Repubblica.

“Ringhio vuole prendersi una rivincita e sta preparando una mossa a sorpresa in attacco, con la staffetta tra Mertens e Osimhen al centro del reparto. In partenza dovrebbe essere infatti schierato il tridente leggero, completato dall’ex Politano e da Insigne. Ma nel corso della sfida ci sarà sicuramente spazio anche per il nigeriano, che ha il morale alto dopo il bel gol segnato alla Sampdoria ed è a sua volta motivato dal confronto a distanza con Lukaku. Fugati i dubbi su Zielinski, in ripresa dopo l’affaticamento muscolare”