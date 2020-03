Repubblica - Gattuso concentrato solo sul Barcellona, ha rimodulato la preparazione per la sfida al Camp Nou

Ultimissime Napoli - L'allarme Coronavirus colpisce il calcio, la Serie A si ferma visto l'intervento deciso del Governo. La Champions League continua, invece, il Napoli prepara la sfida della prossima settimana contro il Barcellona al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di finale. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Ieri mattina è stata ratificata la sospensione del campionato ed entro il 23 marzo dovranno arrivare in Federcalcio le proposte delle varie Leghe (in primis quella della Serie A) per tamponare l’emergenza. Al vaglio c’è anche l’ipotesi dei play off per lo scudetto e per la salvezza, che comunque non riguarderebbero il Napoli. Gattuso è concentrato proprio per questo motivo solo sulla trasferta di Champions League e ha rimodulato la preparazione in vista della trasferta a Barcellona.