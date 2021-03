Repubblica - Gasperini avrebbe detto di no al Napoli, consigliando Juric a De Laurentiis! ADL continua a riavvicinarsi a Sarri

La domenica del calcio ha dato una bella scossa a panchine già traballanti e ne ha incrinate altre che sembravano saldamente imbullonate: questo terremotino ha di fatto ufficialmente aperto il grande ballo degli allenatori, secondo Repubblica.

"Simone Inzaghi è in scadenza di contratto ma è probabile un rinnovo: Lotito sembra disposto ad affidargli il nuovo ciclo laziale, e a lui l’idea piace. L’alternativa a Inzaghi per la Lazio sarebbe Gattuso, nel mirino anche della Fiorentina con Giuntoli. A Napoli deciderà De Laurentiis: pensa a Juric (Gasperini avrebbe detto di no, caldeggiando la candidatura del suo allievo prediletto) ma continua a riavvicinarsi a Sarri"