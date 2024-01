Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica elogia Walter Mazzarri:

"Ma è stata una rivincita personale soprattutto per Walter Mazzarri, che si è aggrappato al suo calcio e ha dimostrato di non essersi arrugginito, dando una lezione tattica al più giovane ed emergente collega Italiano. I viola avevano umiliato i campioni d’Italia al Maradona quando in panchina c’era il maldestro Garcia e pensavano di fare il bis a Riyadh"