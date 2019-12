Repubblica - Durante la cena i calciatori hanno atteso invano un segnale distensivo di ADL: il patron si è limitato solo a dare gli auguri

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla cena di Natale del Napoli: "Sorrisi, scambio di regali e buoni propositi. Ma con 120 invitati, buona cucina, musica dal vivo e cabaret non era la serata adatta per affrontare temi scabrosi: in particolare quelli legati alla crisi del Napoli in campionato e delle multe che la società ha comminato a tutti gli azzurri dopo il gravissimo ammutinamento dello scorso 5 novembre. Durante la tradizionale cena di fine anno, dunque, i giocatori hanno atteso invano un segnale distensivo da parte di Aurelio De Laurentiis, che si è limitato solo a dare la carica a Insigne e compagni e ad augurare a tutti di finire nel miglior modo possibile il 2019, con dietro l’angolo la trasferta di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo".