Repubblica - Dramma Gattuso, clima di malinconia a Castel Volturno: gli azzurri addolorati per il lutto del loro tecnico

Ultime notizie Napoli. Gennaro Gattuso ieri è stato colpito da un terribile lutto: la perdita dell'amata sorella Francesca di soli 37 anni. Un mare incurabile se l'è portata via, lasciando Ringhio ed i familiari tutti nel dolore. Ecco il racconto dell'edizione odierna di Repubblica:

"Il funerale si svolgerà dopodomani a Corigliano Calabro, al santuario della Maria Santissima di Schiavonea. Gattuso è stato avvisato subito della tragedia dalla madre e si è messo in viaggio appena possibile per la Lombardia, chiedendo al suo vice Gigi Riccio di dirigere l’allenamento del martedì mattina in programma a Castel Volturno. La seduta degli azzurri si è svolta in una atmosfera di tristezza e malinconia, con i giocatori molto addolorati per il lutto che ha colpito il loro tecnico: amato e stimato all’interno dello spogliatoio".