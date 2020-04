Repubblica - De Laurentiis spinge per riprendere il campionato ma non vuole commettere passi falsi

News Napoli calcio. L'edizione odierna di Repubblica ha elencato gli otto problemi sollevati da Aurelio De Laurentiis alla FIGC per la ripresa delle attività. Il quotidiano, inoltre, rivela anche quale sia il maggiore timore del patron azzurro in questo periodo d'emergenza:

"Sono questi i principali problemi sollevati alla Figc dal Napoli, che non stridono peraltro con la dichiarata volontà di De Laurentiis di tornare in campo. Pur essendo uno dei più accesi sostenitori della ripresa del campionato, infatti, il presidente non può e non vuole commettere passi falsi sul fronte della sicurezza".