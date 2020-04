Repubblica - Ripresa allenamenti, De Laurentiis avvisa la FIGC: dai tamponi alle responsabilità legali, le otto problematiche sollevate dal club azzurro

Ultime Napoli calcio. Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori si stanno preparando per ritorno in campo con la massima sicurezza della squadra. Ci sono però dei punti ancora da chiarire, come riportato dall'edizione odierna di Repubblica:

Sono otto le problematiche sollevate alla Commissione medico- scientifica della Figc dalla società azzurra, con la mail spedita nei giorni scorsi dal medico sociale Raffaele Canonico al suo collega, Paolo Zeppilli.

1.Da Castel Volturno si reclama innanzitutto chiarezza sulle responsabilità legali: in primis nel caso di un contagio dei non tesserati che sono sempre in contatto diretto con la squadra, come per esempio i magazzinieri e i fisioterapisti. L’unica copertura assicurativa prevista è infatti quella per i giocatori e per lo staff tecnico.

2. Molte perplessità sono state inoltre avanzate sul ritiro permanente, evitabile con l’utilizzo di una app per monitorare la salute degli atleti e al limite dei loro familiari: come tutti gli altri lavoratori che la sera tornano a casa.

3.La terza obiezione è quella relativa alla tempistica per la disponibilità dei test sierologici validati, che per il momento è ancora incerta.

4. La quarta sul numero dei tamponi, che saranno di più (minimo tre, rispetto ai due previsti per i loro colleghi) per Insigne e compagni, per i quali sono state inoltre già programmate dopo il lungo stop delle nuove visite di idoneità sportiva: a prescindere dalla loro negatività al Covid-19.

5.C’è poi la questione legata al distanziamento durante gli allenamenti, ritenuta impossibile in particolare nei due giorni che precedono una partita, in cui si svolge di solito il lavoro tattico preparatorio in base all’avversario da affrontare.

6.Si sa inoltre che evitare gli assembramenti è una priorità.

7.Si sottoliena l’utilità di eseguire lo screening ( tamponi, test validati) a domicilio.

8. Tutti gli altri esami clinici dovranno essere per forza realizzati nell’imminenza del ritorno in campo: con qualche pericolo in più.