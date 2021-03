Repubblica - De Laurentiis ricompatta il Napoli e punta la Champions: il presidente ha capito di aver commesso un errore masochista nel rapporto con Gattuso

Ultimissime Napoli calcio. Ieri sera il presidente De Laurentiis ha fatto visita al Napoli nel ritiro del Britannique. L'intento del patron azzurro è quello di tranquillizzare l'ambiente, in vista di un rush finale cruciale per l'obiettivo Champions. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna di Repubblica:

Aurelio De Laurentiis, ha fatto un blitz a cena nel ritiro del Napoli e l’ha idealmente ricompattato in vista del posticipo di stasera. Il presidente ha capito di aver lasciato masochisticamente sulla graticola Gattuso per sei settimane, senza mettere un freno ai " rumors" che dal 24 gennaio hanno fatto traballare la panchina e si sono rivelati molto dannosi anche per il rendimento in campo dei giocatori: già alle prese con l’emergenza infortuni e con un tour de force (19 partite nel 2021) che nessun’altra squadra è stata costretta ad affrontare in Italia, tra Coppe e campionato. Serviva sostegno e non indifferenza da parte della società, nel mezzo di un processo sommario equiparabile a una sparatatoria sulla Croce Rossa. Ma ormai il danno è fatto e ora c’è un solo modo per evitare che diventi irreparabile: fare finalmente quadrato, nel tentativo estremo di spegnere le fiamme.