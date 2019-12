Repubblica, Crosetti: "Il Napoli ha trovato il mostro nell'urna di Champions ma Messi è un modo per rifarsi gli occhi"

Ultimissime calcio Napoli - Nell'editoriale di Maurizio Crosetti, noto giornalista, su "Repubblica" c'è spazio anche per un discorso relativo al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, con un riferimento inevitabile da fare per il Napoli che ha avuto l'accoppiamento peggiore, dal momento che dovrà vedersela contro il Barcellona in un testa a testa da brividi:

"Le palline nell’urna di Champions, quelle che non si riescono mai a svitare, stavolta sembrano gli ovetti di cioccolato con dentro la sorpresa: un giocattolino per la Juve, un pupazzetto che forse sorride all’Atalanta. Solo il Napoli nell’ovetto trova il mostro: però, ragazzi, Messi non è solo una sventura di avversario, è un collirio, un modo per rifarsi gli occhi. Tanto vale goderselo e poi vada come vada".