Repubblica - Caso DAZN, discrepanza sui dati d'ascolto: valgono 74 milioni di euro per le squadre di Serie A

Ultimissime Serie A - Curiosità legata al campionato italiano e agli ascolti in tv delle gare di Serie A, fondamentali anche per una ripartizione economica. I dati di ascolto del campionato di calcio su Dazn sono diventati l’epicentro di un fronte ricchissimo di parti interessate. Dopo le prime due gare di campionato, Repubblica ha riportato i dati relativi alle visualizzazioni televisive delle partite: dati Auditel in cui si registrava un calo di quasi il 50% degli ascolti. Il giorno dopo, Dazn ha pubblicato i propri dati: verificati dalla società Nielsen, sommavano alle tv quelli dei dispositivi mobili e raccontavano un ascolto sostanzialmente in linea con la stagione precedente.

Ma Nielsen è solo il certificatore esterno del dato rilevato autonomamente da Dazn. Ora l’Agcom, ossia il garante nelle comunicazioni, è pronto ad aprire (lo farà entro martedì) una procedura per la verifica di quei dati, visto che ha il dovere di assicurare l’attendibilità degli ascolti televisivi. Ma c’è un altro motivo, tutt’altro che secondario, lo racconta l'edizione odierna di Repubblica: