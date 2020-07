Repubblica - Atalanta straripante, Napoli cantiere aperto: la Champions svanisce per gli azzurri

Ultime calcio Napoli - L’Atalanta di Gasperini è una squadra già fatta e in straripanti condizioni psicofisiche. Il Napoli di Gattuso invece un cantiere ancora aperto, a dispetto dei recenti progressi e del successo in Coppa Italia.

Come riporta La Repubblica:

"Agli azzurri non è bastato quindi tirare di più (15 volte contro 6), avere un possesso di palla superiore e correre addirittura un po’ di più degli avversari, che per una volta hanno anteposto il pragmatismo allo spettacolo. Ma è bastata la fiammata in avvio di ripresa del Papu Gomez (assist numero 15 in campionato, un primato) per spezzare l’equilibrio in campo e spostare la bilancia dalla parte dei migliori. I gol di Pasalic e Gosens hanno chiuso i conti in una decina di minuti e alla "Gewiss Arena" non c’è stata più storia, complice la serata di scarsissima vena di Insigne e Mertens. Sono dunque diventate 7 le vittorie consecutive dell’Atalanta in questo campionato e Gasperini s’è messo a caccia di nuovi obiettivi, con la qualificazione per la Champions ormai in tasca".