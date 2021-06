Repubblica anticipa le date - Napoli a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto, cambia la location del ritiro

Ultime notizie calcio Napoli - Mancano ormai solo i dettagli, ma il Napoli dopo il ritiro a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio e qualche test internazionale in giro per l'Europa, continuerà la preparazione della prima stagione di Spalletti a Castel di Sangro. Quando? Il Napoli sarà a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto per la seconda fase della preparazione estiva.

L'edizione odierna di Repubblica Napoli scrive:

La finestra temporale è stata confermata dai colloqui intercorsi tra il presidente De Laurentiis e il sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso. Gli allenamenti saranno disputati proprio come l’anno scorso allo stadio Patini, così come è confermata l’intenzione di disputare due amichevoli, le ultime prima del debutto in campionato della squadra allenata da Luciano Spalletti. Potrebbe, invece, cambiare la location che ospita il Napoli nei dieci giorni. Il club azzurro sta pensando di scegliere un altro albergo e sta valutando una serie di nuove soluzioni. Non è escluso che gli azzurri possano risiedere a Rivisondoli, dove ci sono strutture di alto livello. Questione di giorni, dunque, poi ci sarà l’ufficialità. La Regione Abruzzo sta anche aspettando le disposizioni del Governo – che arriveranno quasi certamente dopo gli Europei – per capire quale sarà ad agosto la capienza dello stadio in modo da organizzare la presenza degli appassionati che vorranno seguire l’attività del Napoli nel periodo cruciale del pre- campionato: ci saranno tutti i nazionali a disposizione e il debutto in campionato (fissato il 22 agosto) si avvicina.