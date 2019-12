Repubblica - Addio Ancelotti e dentro Gattuso, decisione ormai presa: ecco il contratto di Rino

Notizie calcio Napoli - Fuori Carlo Ancelotti, dentro Gennaro Gattuso. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, nella sostanza è già tutto deciso. Di mezzo c'è soltanto la delicatissima sfida di stasera col Genk, dove il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League. Serve anche solo un pareggio per centrare il traguardo e, classifica alla mano, il primo posto del girone non è nemmeno tanto una chimera.

In ogni caso l'avventura napoletana di Ancelotti finisce qui, col presidente Aurelio De Laurentiis pronto a puntare su Gattuso disponibile nel firmare un contratto di 18 mesi. L'incertezza è ormai limitata solo alla modalità dell'addio del tecnico emiliano: esonero, dimissioni o risoluzione consensuale. Ma il verdetto finale è ormai emesso.