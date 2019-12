Ipotesi traghettatore, Il Mattino: Reja o Prandelli se non si vince a Udine, accetterebbero incarico a tempo

Ultime calcio Napoli - De Laurentiis ha rinnovato la sua fiducia ad Ancelotti, ma tutto è ancora incerto, resta in bilico. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino in caso di mancata vittoria sabato con l'Udinese, il presidente azzurro potrebbe anche pensare di sostituire Ancelotti.

Reja

Ultime calcio Napoli, ipotesi traghettatore fino a giugno

Napoli calcio news - De Laurentiis, però, fa fatica a trovare un traghettatore fino a giugno. Gattuso non sarebbe interessato a una simile proposta ed ecco spuntare due nomi che accetterebbero: Reja, ct dell'Albania, e Prandelli. Ma al momento c'è Ancelotti che ha a disposizione la gara di Udine per tenersi stretto la panchina. Dipende tutto da quello che dirà il campo.