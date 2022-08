Napoli vicino a Raspadori, Tuttosport: Sassuolo accelera per il sostituto! Due nomi vicini ai neroverdi

Notizie Napoli calcio. Prosegue la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante della Nazionale è tentato dall'esperienza all'ombra de Vesuvio ed attende di conoscere il proprio futuro.

Raspadori ha chiesto la cessione al Napoli, per questo motivo il Sassuolo lavora su più fronti per sostituirlo. Ecco quanto scritto in merito da Tuttosport:

Ma la sensazione è che l’affare si concluda anche perché il Sassuolo ha improvvisamente accelerato sulle operazioni in entrata andando, curiosamente, per 2 volte a scombinare i piani del Torino: sorpasso compiuto per l’attaccante francese Laurentié e sfida in corso per Orsolini del Bologna. Piace, e non da ora, anche Sansone che viene dato molto vicino ai neroverdi. Sullo sfondo resta anche Pinamonti che ha sì dato l’ok all’Atalanta, ma il club bergamasco è incerto, tanto è vero che per precauzione ha bloccato altre uscite.