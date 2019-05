Quagliarella-Napoli, Repubblica: "Tornerebbe volentieri a Napoli!", possibile summit a Capri tra ADL e Ancelotti

Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti sono al lavoro per rinforzare la rosa della SSC Napoli. Il presidente azzurro e l'allenatore si incontreranno nella giornata di venerdì, a Capri, per festeggiare il compleanno del mister partenopeo. L'occasione sarà ghiotta per parlare anche di calciomercato: non è escluso che i due possano ritrovari qualche giorno in barca, come già accaduto lo scorso anno, e ritrovarsi tra mercato e vacanza.

Lozano e Trippier restano i primi della lista di Carlo Ancelotti, nel mirino però c'è anche il nome di Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia ha ancora un anno di contratto con la Sampdoria ma tornerebbe volentieri a Napoli nonostante le vicende che portarono al suo addio. A riportare la notizia l'edizione odierna di Repubblica-Napoli.