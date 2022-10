Probabili formazioni Cremonese-Napoli, CorSport: Spalletti ne cambia tre rispetto ad Amsterdam

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport scrive che giocherà ancora Raspadori al centro dell'attacco oggi pomeriggio in Cremonese-Napoli. Luciano Spalletti sembra intenzionato a non interrompere il Magic Moment dell'ex Sassuolo. Previste altre novità nell'undici iniziale.

Probabili formazioni Cremonese-Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport le novità nel napoli dovrebbero essere tre. In difesa spazio a Ostigard, a centrocampo Elmas e non Anguissa mentre in attacco Politano affiancherà Raspadori e Kvara. A sinistra c'è la riconferma dell' uruguaiano Olivera.