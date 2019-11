Premio Champions e campionato, De Laurentiis aveva promesso due bonus: la nuova soluzione con le multe

L'edizione odierna de Il Mattino si concerta sull'incontro che avverrà oggi a Castel Volturno tra il presidente Aurelio De Laurentiis e la squadra. Il quotidiano anticipa alcuni particolari:

Sul piatto Koulibaly e soci metteranno il pass per gli ottavi virtualmente raggiunto con il suo tesoretto di 9,5 milioni di euro. Prima che scoppiasse il putiferio, De Laurentiis aveva promesso due premi, alla vigilia del match con l’Atalanta: uno per il passaggio del turno di Champions e l’altro per il piazzamento tra le prima quattro in serie A. Ora, alla vigilia della gara del Bologna, non è escluso che De Laurentiis, per addolcire la pillola, alzi quei premi, in maniera tale da far ammortizzare le multe per l’ammutinamento.