Poca voglia di parlare e tanta irritazione per la sconfitta: la reazione dei giocatori della Juve nel viaggio di ritorno a Torino

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta la reazione dei calciatori della Juve alla sconfitta mentre erano in pullman mentre rientravano a Torino: "Mentre il pullman bianconero lascia lo stadio Maradona per dirigersi all’aeroporto, nel cielo di Napoli brillano i fuochi d’artificio: non è Capodanno, ma una vittoria contro la Juventus va sempre degnamente celebrata. Sul torpedone bianconero invece c’è poca voglia di parlare e tanta amarezza mista a quell’irritazione che potrebbe anche togliere il sonno se non ci fosse il Milan, battuto dallo Spezia, a far lievitare nuovamente l’adrenalina. Già perché i giocatori di Andrea Pirlo non si danno pace: perdere per un episodio così, nella sfida di ritorno contro il Napoli, con un’andata che non si è ancora disputata e dopo averli battuti in Supercoppa. E il rammarico è persino doppio perché sarebbe stata un’ottima occasione per ridurre da sette a quattro i punti di distacco, e con una partita ancora da recuperare".