Petagna e il legame con Napoli: a breve aprirà due ristoranti in città, i dettagli

Napoli calcio - Andrea Petagna decisivo con la sua rete contro la Sampdoria. Il suo legame con Napoli si è rafforzato, è lontano ormai il tempo in cui si meditava l'addio per giocare di più. Adesso è protagonista di questa rosa, come gli assicurò Spalletti ad inizio stagione a mercato ancora aperto.

E potrebbe aver scelto di restare a Napoli anche per il suo immediato futuro da imprenditore, perché a breve aprirà due ristoranti in città, come conferma l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli: