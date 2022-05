Petagna-Napoli, sarà addio: il club cerca estimatori per cederlo, le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Futuro lontano da Napoli per Andrea Petagna. E' questo ciò che si legge sull'edizione odierna de Il Mattino oggi in edicola.

Patagna sarà messo sul mercato, con il club di De Laurentiis che sta cercando acquirenti per fare cassa con l'ex centravanti di Spal e Atalanta:

A proposito di punte, cercasi estimatori per Petagna: De Laurentiis ad agosto ha detto no a un prestito oneroso (era tutto fatto con la Sampdoria) per dare a Spalletti un uomo in più in attacco. Ma la sua stagione è stata deludente. E andrà via.