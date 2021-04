"Persona onesta, capace e leale!". Gazzetta: Gravina è con Dal Pino, spunta una confidenza del presidente FIGC

Notizie Calcio - Il giorno dopo il big bang dell’offensiva dei sette club contro Paolo Dal Pino, fino alla richiesta di dimissioni da presidente della Lega, scorre fra contatti istituzionali e attestati di solidarietà. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“L’ennesima tempesta che investe il calcio italiano e la sua classe dirigente non sposta però il feeling fra Dal Pino e il presidente federale, Gabriele Gravina. Gravina è con Dal Pino al cento per cento, lo dice a chi lo chiama: «È una persona onesta, capace e leale». E lo ripete naturalmente a tu per tu con il presidente della Lega: «In un anno e mezzo ho potuto apprezzarti in tanti momenti di lavoro comune».

Gravina conferma che non aveva e non ha nessuna voglia di invadere il campo. Sulla vicenda “fondi sì-fondi no”, il cuore dell’attacco dei sette club, il presidente federale assicura la sua totale neutralità. È qualcosa che riguarda la Lega di Serie A e nessun altro. Diverso è il discorso sulla persistenza di alcune situazioni «che impediscono l’esercizio della democrazia all’interno della Serie A»”