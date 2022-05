Calcio Napoli - Patrizia Pellegrino ha raccontato quando ha detto no alle avances di Diego Armando Maradona durante l'esperienza al Napoli del calciatore argentino. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Gli consegnai lo scudetto in Rai, andammo a cena, poi a ballare… A tutti i costi voleva conquistarmi. Gli dissi no, non mi piaceva proprio. Mi telefonò per giorni, le mie amiche dicevano che ero una pazza, ma con gli uomini che non mi piacciono proprio non posso"