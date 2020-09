Parma, Liverani: "Lotteremo ad armi pari con tutti: sarà l'anno di Inglese"

Notizie Calcio Napoli - Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il motivo della scelta è sicuramente il d.s. Carli. E poi l’organizzazione: avere un centro sportivo di livello mondiale è fondamentale. E la qualità della rosa sulla quale posso lavorare è di ottimo livello: si può competere per la salvezza e lottare ad armi pari con tutti. E magari, alla fine, arriva anche qualcosa di più. Sono curioso di vedere giocatori che hanno fatto meno anche per problemi fisici. Su tutti, credo che sia l’anno della rivalsa calcistica per Inglese".