Pagelle Napoli-Spezia, Gazzetta boccia Spalletti: "Alcune scelte non convincono"

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato un voto negativo a Luciano Spalletti nelle pagelle Napoli-Spezia. Alcune scelte dell'allenatore non hanno convinto.

"5,5. Non è facile tenere sempre alta la tensione con assenze pesanti. Stavolta non ci riesce e alcune scelte non convincono"