Ounas e il presunto problema al cuore, Il Mattino: attende in Francia l'ok per la visita e la ripresa dei lavori

Ounas questa settimana farà ritorno a Napoli (tra mercoledì e giovedì) e sarà sottoposto alla visita post Covid 19 da parte dello staff medico azzurro con controlli al cuore: accertamenti cardiologici, dopo la dichiarazione del ct algerino Belmadi che ha rivelato venerdì sul sito Dzfoot che l'attaccante algerino «ha avuto il Covid e che i test, fatti dopo che è risultato negativo, hanno rilevato qualcosa a livello del cuore».

Ounas attende l'ok per riprendere la preparazione

Ounas è a casa in Francia, sta bene dopo la guarigione dal Covid 19, ed attende la visita a Napoli dei medici azzurri per aver l'ok per poter riprendere la preparazione, come riporta Il Mattino.