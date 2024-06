Ostigard più 30 milioni: la maxi offerta del Napoli per il nuovo colpo di mercato

Calciomecato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alla trattativa per portare in azzurro Alessandro Buongiorno:



"Il Napoli sta attendendo gli sviluppi e non ha fretta perché ha rilanciato per Alessandro Buongiorno (25 anni) del Torino, primo vero obiettivo di mercato con Ostigard più un cash di 30 milioni.

Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo tra le parti sia per il centrale del Torino che per quello dell’ex Atletico Madrid (Hermoso ndr.)".