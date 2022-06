Ostigard-Napoli, Gazzetta: i dirigenti azzurri hanno una speranza sul norvegese

Leo Ostigard, centrale difensivo norvegese, è un probabile prossimo acquisto del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Sul display del proprio cellulare Ostigard ha messo l’immagine di Cannavaro che alza la Coppa del Mondo a Berlino nel 2006:

"Come dire che quel giocatore e anche la sua città hanno esercitato il proprio fascino su Ostigard che lo scorso 15 maggio giocò al Maradona e ammirò uno stadio in festa per salutare il capitano Lorenzo Insigne.

Per il Napoli sarà il quarto centrale e nella speranza dei dirigenti ci si augura di poter far crescere negli anni tecnicamente un nuovo “muro” difensivo come avvenne nel 2014 con l’acquisto di Koulibaly dal Genk. Proprio allenandosi col senegalese Ostigard potrà crescere"