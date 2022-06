Ostigard al Napoli, Il Mattino: "Scambio di documenti in corso col Brighton per chiudere l'affare"

Calciomercato Napoli - La partenza di Tuanzebe che, per la verità, si era visto poco anche durante la stagione, dal suo arrivo, lascia un vuoto nella rosa del Napoli che deve essere colmato. E Cristiano Giuntoli è a lavoro, a caccia di colpi per completare la rosa. Sembra che la trattativa per Leo Ostigard sia vicina alla conslusione. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Ostigard al Napoli, gli aggiornamenti

"Al telefono, anche dal mare, si possono fare tante cose: non c’è bisogno di presenziare nella fasi interlocutorie delle trattative. Il Brighton e il Napoli si stanno già scambiando le bozze per il trasferimento di Ostigard, il difensore centrale che lo scorso anno ha giocato con il Genoa: balla ancora qualche clausola legata a una eventuale cessione futura, ma il grosso dell’operazione è stato definito. Anche perché Ostigard sogna il riscatto in Italia dopo la retrocessione. Ostigard non è legato, ovviamente, al destino di Koulibaly".