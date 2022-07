Quale portiere arriverà a Napoli? Gazzetta: entourage di Meret ha espresso una preferenza

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è vicino, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore: oltre a Sirigu, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas, Kepa e Neto.

Meret

Neto-Napoli, preferenza Meret

Meret ha chiesto garanzie di partire come titolare e l'arrivo di un alto profilo potrebbe portare nuovamente a quell'alternanza che l'ex Spal ha sentito come un limite alla sua crescita. Per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'entourage dei friulano avrebbe espresso una preferenza tra i vari candidati: