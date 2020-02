"Non è la prima volta che mi deludete, stavolta non ve lo perdonerò". Gattuso avverte tutta la squadra in vista di Brescia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" racconta su Gattuso: "Gattuso ripete, riferendosi alla gara di venerdì sera a Brescia: non è la prima volta che mi deludete, questa volta non ve lo perdonerò. Cosa ci sia dietro la minaccia, lo sa solo Ringhio. Gattuso sa come tenere alta la tensione ma non si nasconde: il primo tempo col Cagliari è stato di altissimo livello, almeno sotto il profilo difensivo. Poi, magari, qualcosa c'è da rivedere nell'atteggiamento dopo il gol di Mertens. Ed è qui che Gattuso e Riccio, il suo vice, hanno focalizzato le proprie attenzioni: bene i meccanismi difensivi (non solo della linea a 4 ma di tutti) ma dopo l'1-0 è scattata una certa apprensione che a Rino non è andata a genio".