Niente rinnovo per Fabian, ADL pronto a cederlo. Tre top club spagnoli se lo contendono: l'Atletico potrebbe offrire 40mln circa

Mercato Napoli - Fabian Ruiz non ha rinnovato il suo contratto e quindi bisognerà prendere una decisione sul futuro. Senza un nuovo accordo, l’addio è l’ipotesi più probabile. Il centrocampista cresciuto nel Betis Siviglia ha voglia di misurarsi nuovamente in Spagna. Le sue prestazioni sono in rialzo e l’interesse delle big della Liga nei suoi confronti non è mai calato. L’Atletico Madrid lo sta seguendo da tempo e potrebbe mettere sul piatto una quarantina di milioni per convincere il Napoli a lasciarlo partire. Neanche Barcellona e Real Madrid lo hanno mai perso di vista, quindi tutto può ancora succedere. Il Napoli ha interrotto le trattative per il rinnovo e ha preso in considerazione l’ipotesi di una plusvalenza. Le cessioni eventuali di Koulibaly più Fabian porterebbero nelle casse azzurre circa 100 milioni. Lo riporta La Repubblica.