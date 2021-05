CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Verona. Negli azzurri non sono previste particolari novità rispetto alla vittoria di domenica scorsa contro la Fiorentina. Gattuso riconfermerà in blocco la stessa formazione con la sola presenza di Lozano al posto di Politano sull'out destro. Per il resto scelte ampiamente confermate con Hysaj che dovrebbe vincere il ballottaggio con Mario Rui a sinistra.