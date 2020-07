Napoli-Udinese, le probabili scelte di Gattuso. Il Mattino: torna Ospina, dentro Mertens, ci saranno otto cambi

Ultime calcio Napoli - Si gioca allo stadio San Paolo, questa sera alle ore 19:30, la gara di campionato tra Napoli e Udinese. Gattuso ne cambia ancora una volta otto.

Gattuso

Secondo quanto riporta Il Mattino:

“Ospina in porta, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo, Callejon, Mertens e Insigne in attacco. In totale saranno otto i cambi rispetto alla formazione schierata al Dall'Ara, ancora una volta un turnover massiccio con Gattuso che però stavolta ripresenterà dal primo minuto molti titolari. Da terzino destro stasera giocherà Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo. E in difesa uno spezzone di partita potrebbe toccare a Ghoulam. Ringhio infatti come sempre sfrutterà tutti i suoi cinque cambi a disposizione e nella ripresa ci sarà spazio per Politano e Lozano, tra i migliori in assoluto a Bologna, insieme a Demme, anche lui probabilmente in campo nel secondo tempo”.