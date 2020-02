Napoli-Torino, probabili formazioni Tuttosport: torna Lobotka in regia, chance anche per Elmas e Milik [GRAFICO]

Ultime notizie calcio. Il Napoli questa sera (ore 20.45) si appresta a ricevere il Torino allo stadio San Paolo. Una gara delicata per gli uomini di Gattuso che vogliono proseguire a dare continuità di risultati. Il tecnico partenopeo, inoltre, sta pensando ad un leggero turnover anche in vista della gara di ritorno contro l'Inter.

Napoli-Torino, probabili formazioni

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, tra i pali ci sarà ancora Ospina con Hysaj che prenderà il posto di Mario Rui (piccolo fastidio muscolare) sull'out di sinistra. Novità in mediana dove dovrebbero riposare Zielinski e Demme: pronti Elmas e Lobotka. In avanti riposo precuazionale per Mertens, con Milik al suo posto: completano il reparto Insigne e Politano.

Clicca sul file in allegato per il grafico di Tuttosport