Napoli, benedetta sosta: tempo prezioso per Koulibaly e Ghoulam, buone notizie anche da Insigne e Milik

Notizie Serie A - "Benedetta sosta", titola così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Perché in questo stop - evidenzia il quotidiano - Carlo Ancelotti avrà il tempo necessario per riordinare le idee, risistemare una difesa apparsa sfilacciata e soprattutto potrà recuperare pedine importanti in vista del rientro in campionato.

Al momento il mister non potrà contare su mezza rosa, con ben 13 giocatori assenti a Castel Volturno, ma la pausa sarà comunque proficua per giocatori come Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam ancora non al top della condizione. Inoltre è rientrato alla base Lorenzo Insigne, il quale non ha voluto assolutamente rischiare in vista del debutto in Champions League. Il giocatore ieri ha svolto terapie e ora seguirà un programma di lavoro per tornare al massimo quanto prima.

Si attende anche il reintegro di Arkadiusz Milik, alle prese con un problema muscolare che lo affligge da una ventina di giorni. Ancelotti punta a portarlo al 100% della condizione proprio durante la sosta, per poi iniziare il tour de force tra Serie A e Champions con partite ogni tre giorni.