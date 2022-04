News Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha presentato Napoli-Roma come una finale. Ecco quanto scritto dal quotidiano:

Per Napoli e Roma è quasi una finale. I partenopei devono vincere per tenere il passo di Milan e Inter nella volata per lo scudetto. I giallorossi, dopo il pareggio della Juve contro il Bologna, possono risalire a -3 dai bianconeri (che hanno però il vantaggio dello scontro diretto) e puntare il quarto posto, l’ultimo che promuove alla Champions.