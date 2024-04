Napoli-Roma nel prossimo turno di Serie A: Calzona recupera due pedine fondamentali per la sua difesa per la gara di domenica alle ore 18, al Maradona: Mario Rui e Rrahmani dopo il turno di squalifica, e conta di riavere a disposizione Olivera che sta accelerando il lavoro per tornare disponibile dopo la lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra che lo ha costretto a saltare sia la partita contro il Frosinone, sia quella di Empoli.