Ritiro Napoli a Castel di Sangro, inchiesta della Corte dei Conti! Nel mirino i 14 milioni versati dalla Regione Abruzzo: i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è finito nel mirino della Corte dei Conti. Il motivo è l'ammontare pagato dalla Regione Abruzzo (14 milioni complessivi fino al 2025) che ha fatto sobbalzare qualche Consigliere Regionale che ha presentato esposto presso la Procura regionale contabile.

Napoli ritiro Castel di Sangro

Ritiro Napoli Castel di Sangro, inchiesta Corte dei Conti

Secondo "l'accusa" c'è un grosso divario costi-benefici per il turismo e le attività che insistono nell’area turistica, tra l’latro in un periodo in cui molte attività economiche sono al collasso. Da qui il sospetto di danno erariale, di spreco di denaro pubblico, per i 1,2 milioni di euro l’anno. Ecco quanto scritto da Il Mattino: