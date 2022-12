Spalletti sorride, rientrano i reduci dal Mondiale: domani i primi tre saranno a Castel Volturno

Notizie Napoli calcio. A breve il Napoli tornerà con i ranghi al completo. Dopo il Mondiale ed il ritiro in Turchia, domani gli azzurri saranno a Castel Volturno per proseguire la preparazione in vista della ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio a Milano contro l'Inter.

Spalletti riabbraccia tre Nazionali

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, domani rientreranno i primi tre reduci dal Mondiale di Qatar 2022 e si uniranno al resto della squadra:

Domani alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno (dopo due giorni di riposo post-Turchia) dovrebbero esserci i primi tre reduci dal Mondiale: Anguissa, Olivera e Lozano. Mentre Zielinski e Kim Minjae, che in Qatar hanno disputato gli ottavi, dovrebbero rientrare fra il 19 e il 20 di dicembre. E cominceranno a lavorare a parte.