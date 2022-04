Napoli ridicolizzato e ko umiliante! Repubblica: suicidio collettivo di Spalletti e squadra, De Laurentiis furioso

In appena 8’ il Napoli s’è condannato a un’umiliante e paradossale sconfitta, gettando via due gol di vantaggio e facendosi ridicolizzare dall’Empoli, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Empoli-Napoli 3-2, crollo azzurro

"Andreazzoli era reduce da 8 ko e 8 pareggi e ha approfittato del suicidio collettivo di Spalletti e della sua squadra, capace in un colpo solo di uscire definitivamente dalla volata per lo scudetto e di rimettere in discussione addirittura la zona Champions. Meritata e inevitabile la contestazione dei tifosi dal seguito, gli azzurri sono stati in difficoltà per tutti i 90’ e non hanno mai dato la sensazione di poter gestire la sfida, complici le mosse incomprensibili del loro tecnico. Furiosi i tifosi al seguito e De Laurentiis alla tv: adesso c’è da salvare la Champions"

Empoli-Napoli, il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (17' st Cacace); Bandinelli (16' st Henderson), Asllani (25' st Stulac), Zurkowski; Verre (22' st Bajrami); Cutrone (21' st Di Francesco), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Benassi, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (1' st Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23' st Zielinski), Mertens (33' st Politano), Insigne (40' st Ounas); Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Barba, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 44' pt Mertens (N), 8' st Insigne (N), 35' st Henderson (E), 38' st Pinamonti (E), 42' st Pinamonti (E)

NOTE: Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti (E); Zanoli (N); Recupero: 1' pt, 6'st.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli