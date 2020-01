Napoli-Perugia, le probabili formazioni del CorSport: out Karnezis, Lozano ed Elmas titolari! Torna Luperto centrale

Ultimissime calcio Napoli - Oltre a Demme, ci sono delle certezze per Gennaro Gattuso. Certezze, però, che riguardano gli esclusi: Faouzi Ghoulam, Nikola Maksimovic, Kevin Malcuit, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly ed Amin Younes non saranno arruolabili nella sfida del pomeriggio contro il Perugia in Coppa Italia. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per Gattuso ci sono le incertezze (Karnezis che si è fatto male proprio quando avrebbe dovuto giocare) e poi ci sono domande a cui darsi risposta, ma presto, perché stavolta si gioca alle 15 e non c’è poi troppo tempo per decidersi. Gattuso ha quasi scelto, vuole conferme e confrontarsi ancora con se stesso, scavare nel suo mini turn-over che faccia riposare qualcuno ma non alteri la struttura: rispetto all’Olimpico, probabilmente, ci saranno tre o quattro volti nuovi, non di più, e il resto accadrà a partita in corso. Si cambia ma senza esagerare, perché la coppa Italia ha un suo valore e ci sono suggerimenti che devono arrivare direttamente dal campo: Luperto, stavolta, può giocare, farà il centrale al fianco di Manolas, e potrà utilizzare quest’ora e mezza per mostrarsi, con Di Lorenzo che dovrebbe scivolare a destra per interpretare il ruolo che maggiormente gli aggrada. Ma questa diventerà, soprattutto, la gara di Elmas e di Lozano, due dei colpi del mercato estivo che sono rimasti spesso ai margini: a centrocampo, con Allan a fare il mediano e Fabian Ruiz (forse) per l’ultima volta da regista, ci va la mezzala macedone; e in attacco, con un Callejon affaticato, la corsia di destra se la prenderà, invece, Lozano".