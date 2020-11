Repubblica - Napoli-Milan scelta a sorpresa di Gattuso: Lozano dietro Mertens!

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Repubblica si sofferma sulla scelta della copiia d'attacco del Napoli in vista del match col Milan. Dal quotidiano si legge:

Sarà quasi certamente un 4-2-3-1 diverso rispetto alle precedenti esibizioni. L’assenza di Osimhen (solo in palestra, ieri) gli farà rivedere l’assetto del suo Napoli. Mertens avanzerà e tornerà all’antico interpretando in maniera personale il ruolo di centravanti che l’ha trasformato in un campione. La differenza la potrebbe fare Lozano, che secondo gli ultimi rumours sarà preferito ad Elmas per galleggiare tra le linee e scivolare accanto a Fabian e Bakayoko, cerniera in mediana che Gattuso intende confermare. Le altre scelte sembrano quasi fatte: in difesa Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sugli esterni ( Hysaj è bloccato dal Covid), Manolas e Koulibaly avranno il compito di fermare lo scatenato Ibrahimovic. In porta toccherà a Meret, favorito su Ospina, acciaccato dopo la parentesi con la Colombia.