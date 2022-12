Napoli-Lille, il dato sugli spettatori: ecco quanti biglietti sono stati venduti

Notizie Napoli calcio. Questa sera andrà in scena l'amichevole Napoli-Lille allo stadio Maradona (ore 20). Sarà l'ultimo test per la squadra di Spalletti che poi proseguirà la preparazione dopo le feste natalizie in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter.

Napoli-Lille biglietti venduti

Il dato sugli spettatori presenti stasera per Napoli-Lille è stato fornito dall'edizione odierna di Tuttosport:

Per il test di questa sera il presidente De Laurentiis ha fissato prezzi molto popolari e sono attesi circa 30mila fan per salutare il Napoli ed augurargli buone festività.