CorSport - Il Napoli fa regali in anticipo: ma è un calcio finto, il Maradona sistema tutto con una "carezza"

Notizie Napoli calcio. "Il Napoli fa regali in anticipo" è questo il titolo che si legge sul Corriere dello Sport dopo la sconfitta in amichevole per 4-1 rimediata dagli azzurri contro il Lille.

Napoli-Lille 1-4, il commento

Di seguito il commento del quotidiano sulla prestazione sottotono della squadra di Spalletti

"È un calcio finto, ha senso fino a un certo punto, però il 4-1 del Lilla qualcosa lascia nell’espressione del Napoli, fosse anche un ghigno, che il «Maradona» risistema con una carezza, due cori affettuosi e comprensivi e una leggerezza natalizia ch’è un balsamo per l’anima. È un periodo «faticoso», atleticamente e mentalmente, i muscoli paiono zavorre".