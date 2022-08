Rebus Kepa-Napoli, risale Keylor Navas! CorSport: possibile prestito biennale come svolta, i dettagli

Calciomercato Napoli. Non solo Kepa, il Napoli non molla la presa anche per Keylor Navas. Il club azzurro è pronto ad una vera rivoluzione tra i pali, ma deve accelerare per chiudere una delle due trattative.

Keylor Navas

Napoli-Keylor Navas, svolta prestito biennale

Di Kepa e Keylor Navas al Napoli ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha fatto il punto sull'arrivo di uno dei due estremi difensori.