L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport descrive lo stato d'animo in casa Inter per la partita di questa sera a Napoli: "Chiuderla qui. Non ridursi all'ultimo giorno, all'ultimo minuto. Non dare spazi a possibili psicodrammi. Non curarsi delle motivazioni dell'Empoli. Non arrivarci col fiatone. Fare un altro passo in avanti rispetto al passato. L'Inter va a Napoli portandosi dietro una valigia piena di questi propositi"